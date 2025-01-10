Большая пресс-конференция Трампа — плохо для Зеленского, непонятно для России

Трамп просто фантастический болтун, которому бы справиться с тем, что он уже наобещал, в своей пиндосии сначала бы разобрался, а уж потом все остальную бредятину начал, осуществлять если получится не дай ему Бог, конечно!

Андрей

Трамп решил закончить войну на Украине? Я бы не стал доверять англосаксам, это не те люди, которым можно доверять. Говорят одно, а.... Да и не надо забывать, что Трамп еще в 2018 ом начал активно поставлять оружие на Украину... Да и война на Украине, которую будет вести ЕС, на руку США... Война сегодня это только первая стадия.. И если Россия не совершит что-то экстраординальное, то война перерастет в ядерную... Победа на Украине боюсь не остановит вооруженное противостояние между Россией и обьединенным западом... Британия фактически развязала первую и вторую мировые войны, когда начала терять свое мировое господство... Сегодня США могут потерять свою ренту со всего мира, что скажется и на внутреннем положении в США, да и на ее сателлитах... А этого они точно не могут допустить! Эта война была придрешена....