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Шарангович с 2+2, Майер с 3+1 и Форсберг с хет-триком – звезды дня в НХЛ

Шарангович с 2+2, Майер с 3+1 и Форсберг с хет-триком – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги игрового дня.  Третья звезда – форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг с 3 шайбами в ворота «Баффало» (4:2).

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