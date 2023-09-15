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В Магадане полицией задержан 19-летний местный житель, который совершил 13 хищений из магазинов

В Магадане полицией задержан 19-летний местный житель, который совершил 13 хищений из магазинов

Оперативниками ОМВД России по г. Магадану совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы задержан 19-летний местный житель, который в период с июля по сентябрь текущего года совершил в общем счёте 13 краж и грабежей из городских магазинов.

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