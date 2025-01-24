Объяснено, для каких целей стоит держать деньги на накопительном счете

Накопительный счет можно использовать в качестве «копилки» для достижения некрупных краткосрочных целей, рассказал заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадим Шамин в комментарии для Банки.
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