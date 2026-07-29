Что не пропустить сегодня в Москве:

— мастер-класс по изготовлению патриотических открыток на площадке «Мой район» (Юрловский проезд, 8) в 17:00; — площадки для игры в падел организованы Департаментом спорта у метро «Баррикадная», «Третьяковская» и «Римская» (вт–вс, 10:00–22:00, бесплатно); — кулинарный челлендж с шеф-поваром Василием Емельяненко в парке «Сосенки» (Тимуровская, 7) в 17:00; — мастер-класс по фотографии на площадке «Мой район» (улица Лукинская, 12) с 12:00 до 20:00; — выставка-лекция «Память.