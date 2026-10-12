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Регионы России

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HP представила мобильную рабочую станцию Zhan 99 Ryzen Edition с Ryzen 9 9955HX3D и RTX Pro 2000

HP представила мобильную рабочую станцию Zhan 99 Ryzen Edition с Ryzen 9 9955HX3D и RTX Pro 2000

Компания HP начала продажи новой мобильной рабочей станции Zhan 99 Ryzen Edition, ориентированной на задачи 3D-графики, проектирования и другие ресурсоёмкие приложения.

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