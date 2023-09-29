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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барсу» могут отстранить от футбола, если признают виновной по делу Негрейры. Тогда клуб, вероятно, станет банкротом (The Telegraph)

«Барсу» могут отстранить от футбола, если признают виновной по делу Негрейры. Тогда клуб, вероятно, станет банкротом (The Telegraph)

Вчера стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

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