Следком в Чехове завел уголовное дело из-за затопленных фекалиями школ и садиков

После коммунальной аварии сточные воды вылились на улицы города и потекли в социальные учреждения.Поводом для возбуждения уголовного дела стала крупная авария на канализационном коллекторе, которая произошла в августе в микрорайоне Венюково городского округа Чехов.
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