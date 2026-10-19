Почему мы,сука, должны узнавать о том, куда попало,и поэтому мы в Донецке без света?!!! Почему мы, сука, должны это узнавать из украинских каналов, которые ещё и по федеральным каналам показывают с логотипом? Так они вражеские,или вы им рекламу делаете?!!! Вопросы в пустоту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Корвет «Меркурий»...
- ЛЛ ⚡️В России собира...
- Вечерний Донецк
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым