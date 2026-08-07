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Big Brother Week 4 Eviction Recap: Did Haley Successfully Take Out Her Target?

Big Brother Week 4 Eviction Recap: Did Haley Successfully Take Out Her Target?

Big Brother's Head of Household, Haley, was targeting Drew for eviction this week - but was he the one who left the house on Thursday?Big Brother's Head of Household, Haley, was targeting Drew for eviction this week - but was he the one who left the house on Thursday?.

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