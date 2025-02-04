Бумеранг...

Те, кто на государственном уровне создали тысячи колцентров, чтобы мошенническим способом отбирать деньги у россиян, обманывать детей и стариков, радовались и под каждым сообщением о "удачном" отборе денег скакали так, что казалось и через экран монитора видно было их ликующие физиономии.
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