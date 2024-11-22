Художник Josef Püttner

Йозеф Карл Бертольд Путтнер (1821–1881) жил и работал в Чехии и Австрии. Йозеф Путтнер известен своими драматичными, наполненными светом морскими пейзажами, прибрежными, ландшафтными и морскими картинами.
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