“President Donald Trump traveled to South Carolina on Wednesday to boost U.S. Sen. Darline Graham, whose stumbles in her first campaign since replacing her late brother have Democratic voters hopeful — but not necessarily optimistic — that their candidate can break Republicans’ grip on the state,” the Washington Sun reports.
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