Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном соглашение о неядерном вооружении,— The New York Post «Я бы хотел заключить неядерную сделку с Ираном.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном соглашение о неядерном вооружении,— The New York Post «Я бы хотел заключить неядерную сделку с Ираном.
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