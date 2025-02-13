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Свежие комментарии

  • Dimir De_Ross
    А лучше бы п⁰е⁶алась😏😂Лобода поругалась...

На российского тревел-блогера подали в суд его ученицы из-за сторис

Ученицы подали в суд на блогера-миллионника Артема «МореТУТ» (настоящая фамилия — Венскель). Как сообщает Telegram-канал Mash, они потребовали вернуть им 375 тысяч рублей за курсы по туристическому бизнесу.

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