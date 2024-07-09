Результативная неделя! Вычитаем газопровод, поезд и два крупных склада в логистическом хабе НАТО Юрий Кот Зеленский ударил по детской больнице в Киеве ради красивой картинки на саммите НАТО Что такое шантаж и провокация? Это главный принцип украинской политики.
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