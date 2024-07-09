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Зеленский ударил по детской больнице в Киеве ради красивой картинки на саммите НАТО

Зеленский ударил по детской больнице в Киеве ради красивой картинки на саммите НАТО

Результативная неделя! Вычитаем газопровод, поезд и два крупных склада в логистическом хабе НАТО Юрий Кот Зеленский ударил по детской больнице в Киеве ради красивой картинки на саммите НАТО Что такое шантаж и провокация? Это главный принцип украинской политики.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Им не жалко, они с женой продают детей на органы, педофилам и т. д.
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15 час.
Анфиса Иванова
Но нигде не пишется о жертвах в детской больнице - сколько детей погибло...сколько раненных...
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Кто их там считал? Потом подвезут трупы из морга и посчитают.
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12 час.

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