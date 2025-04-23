Французские военные потребовали объяснений из-за Украины

Отставные солдаты и офицеры французской армии направили в обе палаты парламента письмо с призывом раскрыть данные об участии военных из Франции в конфликте на Украине, сообщил глава ассоциации Place d'Armes Жан-Пьер Фабре-Бернадак в эфире Sud Radio.
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