Французские военные потребовали объяснений из-за Украины

Отставные солдаты и офицеры французской армии направили в обе палаты парламента письмо с призывом раскрыть данные об участии военных из Франции в конфликте на Украине, сообщил глава ассоциации Place d'Armes Жан-Пьер Фабре-Бернадак в эфире Sud Radio.