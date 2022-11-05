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Команды Плющенко и Стаса Ярушина войдут в хоккейную Медиалигу, Niletto может сыграть в баскетбольной

Глава Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал об участниках хоккейного и баскетбольного турниров. «Из больших команд, которые сейчас играют в лиге, две-три точно залетят.

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