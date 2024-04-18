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Почему Прибалтика так хорошо жила при СССР? Рассказываю

Почему Прибалтика так хорошо жила при СССР? Рассказываю

В нынешнее время, Литва, Латвия, Эстония, все три прибалтийские республики это скажем так, задворки Евросоюза, откуда бегут все, у кого те самые две ноги есть.

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