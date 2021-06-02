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Чемезов приравнял ужесточение санкций США к войне с Россией

Чемезов приравнял ужесточение санкций США к войне с Россией

Продолжение введений санкций со стороны США может привести к войне с Россией, к которой страна должна быть готова.

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Андрей Викторов
Не думаю, что война это лучший выход из положения. Но то, что происходит с подачи США это уже выше всяких границ разумного и фактически является войной. Если это так будет и дальше, то в том, что будет война удивительного ни чего нет, это вполне логичное завершение этого американского беспредела. Очень бы не хотелось, но видимо про хотелки придется забыть.

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