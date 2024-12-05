Вдова Владимира Левкина увидела пророчество на старом фото с Началовой: «Юлька, приглядывай там за моим…»

Скоро будет месяц, как не стало Владимира Левкина. Певец не жаловался на проблемы со здоровьем, но вдруг ему резко стало плохо, он попал в реанимацию, где скоропостижно скончался…Скоро будет месяц, как не стало Владимира Левкина.