Вдова Владимира Левкина увидела пророчество на старом фото с Началовой: «Юлька, приглядывай там за моим…»

Скоро будет месяц, как не стало Владимира Левкина. Певец не жаловался на проблемы со здоровьем, но вдруг ему резко стало плохо, он попал в реанимацию, где скоропостижно скончался…Скоро будет месяц, как не стало Владимира Левкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии