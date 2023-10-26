Пашинян проигнорировал важное мероприятие с Россией, сделав ставку на "Шёлковый путь"

Премьер-министр Армении в день проведения совета глав правительств СНГ отправился в ТбилисиСегодня в столице Грузии проходит международная конференция "Шёлковый путь — Тбилиси", на которую прилетел армянский премьер-министр.
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