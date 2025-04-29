Где на Марсе искать жизнь: геолог раскрыл новую перспективу для исследований Ирина ВальковаМного лет марсоходы исследуют поверхность Красной планеты в поисках следов воды и жизни, но, возможно, они ищут не там, где действительно нужно.
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