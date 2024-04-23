Диетолог Журавлева посоветовала отказаться от сахара и кофе на завтрак

Сбалансированный завтрак помогает восстановить энергию и запустить процесс метаболизма. При этом утром не стоит есть сахар и пить кофе, сообщила диетолог Полина Журавлева в беседе с Общественной Службой Новостей.
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