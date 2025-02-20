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Царьград

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МКС – время вышло, нужны межпланетные экспедиции: Рогозин поддержал Маска

МКС – время вышло, нужны межпланетные экспедиции: Рогозин поддержал Маска

Маск выступил за сведение с орбиты МКС. Рогозин поддержал: надо готовиться к экспедициям к другим планетамДмитрий Рогозин заявил, что Международная космическая станция уже выработала свой ресурс.

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