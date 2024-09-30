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Депутат Госдумы рассказал жителям России, как можно защитить свои данные

Депутат Госдумы рассказал жителям России, как можно защитить свои данные

Для безопасности необходимо проделать несколько несложных действий.Депутат Государственной Думы РФ Антон Немкин назвал три основных способа защиты данных.

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