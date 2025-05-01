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Ядерная зима на десятилетие: физик предрек гибель человечества в результате войны Индии с Пакистаном

Ядерная зима на десятилетие: физик предрек гибель человечества в результате войны Индии с Пакистаном

ВАШИНГТОН, 1 мая, ФедералПресс. Шведско-американский физик Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института представил катастрофический сценарий развития событий в случае ядерного конфликта между Индией и Пакистаном.

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