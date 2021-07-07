Происшествия

5 подписчиков

В МВД по Республике Мордовия в преддверии Дня семьи, любви и верности состоялось торжественное мероприятие

В МВД по Республике Мордовия в преддверии Дня семьи, любви и верности состоялось торжественное мероприятие

Сегодня в столице Мордовии в рамках празднования Дня семьи, любви и верности семьи, в которых оба супруга являются сотрудниками органов внутренних дел, встретились с руководством регионального МВД и УМВД России по го Саранск.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх