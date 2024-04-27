Юлиана Княжевская: стрелково-охотничий клуб построят в ТиНАО

Сейчас участок свободен от застройки Площадь нового объекта будет около трех тысяч квадратных метров, как сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.
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