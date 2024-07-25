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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Телеканал пояснил, почему убили выдру участники шоу "Последний герой" на Алтае

Телеканал пояснил, почему убили выдру участники шоу "Последний герой" на Алтае

В комментарии говорится, что участники проекта пытались раздобыть себе пропитание Телеканал ТВ-3, комментируя инцидент с убитой выдрой, заявил, что участники шоу "Последний герой" поставлены в жесткие условия в дикой природе и вынуждены выживать.

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