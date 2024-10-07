Ротенберг сообщил, что вратарь Серебряков на данный момент остается игроком СКА

Тренер прокомментировал слухи о возможном уходе голкипера из клуба Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг, высказываясь о слухах касательно ухода из клуба голкипера Никиты Серебрякова, сообщил журналистам, что вратарь на данный момент остается игроком СКА.
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