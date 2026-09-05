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Царьград

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Елена Шмелева: В Сириусе за первый сезон побывало 60 тыс. зрителей

Елена Шмелева: В Сириусе за первый сезон побывало 60 тыс. зрителей

Концертный центр Сириуса, открытый 3 октября 2025 года, принял почти 60 тыс. зрителей за первый сезон.

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