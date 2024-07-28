Российский министр сделал заявление о торговле с Малайзией

Россия и Малайзия будут развивать инвестиционное сотрудничество, а также повышать объемы взаимной торговли, которая «в последние пару лет немножко сдала», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.
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