Мой Дом 21
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Мой Дом 21

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Как мы полтора месяца выбирали баню 7×3, которая стала вторым домом: сценарии жизни, планировка и неочевидные детали

Как мы полтора месяца выбирали баню 7×3, которая стала вторым домом: сценарии жизни, планировка и неочевидные детали

Когда речь заходит о строительстве бани, большинство представляет себе классическую парилку, куда забегают на час-полтора, чтобы смыть усталость и вернуться в дом.

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