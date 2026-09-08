Как мы полтора месяца выбирали баню 7×3, которая стала вторым домом: сценарии жизни, планировка и неочевидные детали

Когда речь заходит о строительстве бани, большинство представляет себе классическую парилку, куда забегают на час-полтора, чтобы смыть усталость и вернуться в дом.
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