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Велемудр. Мир тесен.

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ВЕДА СЛОВЕНА. МЫ ДЕТИ КОЛЯДЫ

ВЕДА СЛОВЕНА. МЫ ДЕТИ КОЛЯДЫ

         Кто учился в школе изучали «Слово о полку Игореве»  и помнят, что наши пращуры называли себя  не иначе как Даждьбожьими внуками: «Тогда при Олеге Гориславиче (князь Тьмуторакани), сеялась и росла усобица.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Песни о Коляде взяты из &quot;Веды Словена&quot; (Веркович С. 1871г. издания). Белый Дунай в Индии это река ИнД. Дословно &quot;Иной Дунай&quot;, &quot;Индийский Дунай&quot;.
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