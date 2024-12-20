Кто учился в школе изучали «Слово о полку Игореве» и помнят, что наши пращуры называли себя не иначе как Даждьбожьими внуками: «Тогда при Олеге Гориславиче (князь Тьмуторакани), сеялась и росла усобица.
ВЕДА СЛОВЕНА. МЫ ДЕТИ КОЛЯДЫ
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Александр Николаевич
Песни о Коляде взяты из "Веды Словена" (Веркович С. 1871г. издания). Белый Дунай в Индии это река ИнД. Дословно "Иной Дунай", "Индийский Дунай".
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18 час.
МГ
Малик Гумеров
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15 час.
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