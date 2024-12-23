Полиция обнаружила у водителя машины в Хорошёво-Мнёвниках кокаин

Инспекторы ГАИ остановили автомобиль «Лада» на улице Народного Ополчения для проверки документов. Поскольку шофёр вёл себя неадекватно, его досмотрели и обнаружили в кармане брюк два свёртка с белым порошком, как позже показала экспертиза, кокаином в количестве 3,29 грамма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии