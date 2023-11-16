Форвард "Ванкувера" Кузьменко избежал серьезных травм после удара шайбы в лицо

Российский нападающий "Ванкувер Кэнакс" Андрей Кузьменко сообщил изданию "Спорт-Экспресс", что сумел избежать серьезных травм после того, как шайба попала ему в лицо во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХ) с "Нью-Йорк Айлендерс".