Шоу-бизнес: «Мне приписали чужую дочь»: Максим Поташев рассказал правду о скандальном разводе с первой женой

Максим Поташев – фигура для клуба «Что? Где? Когда?» легендарная, на его счету множество наград, он занимается наукой, владеет собственным бизнесом, принимает участие во всех «Брейн-рингах», в своё время он последним из всех игроков получил «Хрустальную сову» из рук Ворошилова.
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