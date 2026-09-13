Шоу-бизнес: «Мне приписали чужую дочь»: Максим Поташев рассказал правду о скандальном разводе с первой женой

Максим Поташев – фигура для клуба «Что? Где? Когда?» легендарная, на его счету множество наград, он занимается наукой, владеет собственным бизнесом, принимает участие во всех «Брейн-рингах», в своё время он последним из всех игроков получил «Хрустальную сову» из рук Ворошилова.