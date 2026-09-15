Участники выборов на Ямале тратят миллионы на избирательную кампанию

В ямальских избирательных комиссиях раскрыли данные о тратах кандидатов на выборы в Тюменскую облдуму — по их итогам голосования определят четырех депутатов в четырех избирательных округах, на которые поделили регион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым