😳Йеменские хуситы везут заряжать ракету, чтобы сбить очередной американский Reaper.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
😳Йеменские хуситы везут заряжать ракету, чтобы сбить очередной американский Reaper.
Свежие комментарии