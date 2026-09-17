Три сценария отложенного спроса — как россияне будут менять старые авто

Российский автопарк стремительно стареет – средний возраст машины в стране приблизился к 15 годам. Хуже дела обстоят только на Кубе и в Греции, где этот показатель составляет 20 и 17 лет соответственно, отметила в эксклюзивном интервью «Коммерсанту» руководитель «Авто.