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За рулем

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Три сценария отложенного спроса — как россияне будут менять старые авто

Три сценария отложенного спроса — как россияне будут менять старые авто

Российский автопарк стремительно стареет – средний возраст машины в стране приблизился к 15 годам. Хуже дела обстоят только на Кубе и в Греции, где этот показатель составляет 20 и 17 лет соответственно, отметила в эксклюзивном интервью «Коммерсанту» руководитель «Авто.

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