Рост заболеваемости ветрянкой отмечен в Забайкалье

В Забайкалье зафиксирован рост заболеваемости ветрянкой. За первое полугодие 2024 года в регионе было зарегистрировано 4873 случая заболевания, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.