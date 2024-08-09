Рост заболеваемости ветрянкой отмечен в Забайкалье

В Забайкалье зафиксирован рост заболеваемости ветрянкой. За первое полугодие 2024 года в регионе было зарегистрировано 4873 случая заболевания, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.
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