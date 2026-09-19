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Царьград

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Флик похвалил Рафинью за рекордные 14 голов в 8 матчах

Флик похвалил Рафинью за рекордные 14 голов в 8 матчах

Ханс-Дитер Флик доволен успехами Рафиньи: бразилец оформил два хет-трика подряд, доведя число своих голов до 14 в восьми матчах.

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