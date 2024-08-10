Международное право мертво

Согласен,всё нарушается Западом что можно,при этом нагло с серьёзным видом ссылаются на Законы,которые сами давно не соблюдают.Договора соблюдают,где им выгодно!

Eduard

Например:"На сколько законно орнанизации переворотов в мире,взрывахгмзопроводов или распространение короновирусов и где же арестованные(янки)? Их нет,а нет потому что Западомсделано,сами себя судитт не станут!