Международное право мертво

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Eduard
Согласен,всё нарушается Западом что можно,при этом нагло с серьёзным видом ссылаются на Законы,которые сами давно не соблюдают.Договора соблюдают,где им выгодно!
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20 час.
Eduard
Например:&quot;На сколько законно орнанизации переворотов в мире,взрывахгмзопроводов или распространение короновирусов и где же арестованные(янки)? Их нет,а нет потому что Западомсделано,сами себя судитт не станут!
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20 час.

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