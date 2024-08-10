Тут намедни какой-то на всю голову больной дурналист написал, что Киев совершил идиотизм с точки зрения международного права, на что уважаемый А.
Международное право мертво
Комментарии
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Eduard
Согласен,всё нарушается Западом что можно,при этом нагло с серьёзным видом ссылаются на Законы,которые сами давно не соблюдают.Договора соблюдают,где им выгодно!
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20 час.
Eduard
Например:"На сколько законно орнанизации переворотов в мире,взрывахгмзопроводов или распространение короновирусов и где же арестованные(янки)? Их нет,а нет потому что Западомсделано,сами себя судитт не станут!
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20 час.
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