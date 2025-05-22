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Мода и Шоу-бизнес

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«Пришел целоваться»: Наташа Королева показала поклонникам нового любимца

«Пришел целоваться»: Наташа Королева показала поклонникам нового любимца

51-летняя исполнительница познакомила подписчиков со своим новым крылатым компаньоном. Попугай по кличке Жабжаб попал к Наташе Королевой на временное проживание от её сына Архипа и его супруги Мелиссы, которые сейчас отсутствуют.

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