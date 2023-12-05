В Перми отменили «Ласточки» на горнолыжные курорты в Губаху и Чусовой

Причиной стали предстоящие морозы, о которых недавно сообщили синоптики.Пермская пригородная компания приняла решение отменить скоростные электрички, направляющиеся к горнолыжным курортам в Губахе и Чусовом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии