Распухающий украинский патриотизм

Сергей Донецкий 31 октября 2024 г. Видели когда-нибудь, как собаки, истошно лающие на кого-либо из-за препятствия, вдруг моментально успокаиваются, когда препятствие исчезает? Одна собачка очень смело бросается на всех, ощущая на шее спасительный поводок хозяина.