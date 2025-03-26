Обмен квартир становится популярным при высоких ипотечных ставках

В условиях высоких ставок по ипотеке становится популярной забытая схема покупки жилья времен СССР: обмен квартир с доплатой за увеличение площади, сообщил агентству «Прайм» независимый экономический эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)