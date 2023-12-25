Советский Союз, № 5, 1950

Сергей Дмитриев

... За бедный "Огонёк" замолвите слово. Его захлопнули и никто из ветеранов-подписчиков не пикнул - проглотили, как должное. Не пора ли возродить ветерана прессы. Там даже мои заметки публиковали во времена главреда Гусева. И даже одарили бесплатной подпиской на целый год.(ок.г.86)