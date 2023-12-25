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Мы из Советского Союза

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Советский Союз, № 5, 1950

Советский Союз, № 5, 1950

№ 1, 1950  № 2, 1950   № 3, 1950   № 4, 1950 Продолжим листать прекрасный журнал «Советский Союз», поблагодарив за такую возможность библиотеку «Электронекрасовка».

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
... За бедный &quot;Огонёк&quot; замолвите слово. Его захлопнули и никто из ветеранов-подписчиков не пикнул - проглотили, как должное. Не пора ли возродить ветерана прессы. Там даже мои заметки публиковали во времена главреда Гусева. И даже одарили бесплатной подпиской на целый год.(ок.г.86)
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8 час.
Жанна Чешева
Пожалуйста. Очень люблю перелистывать этот журнал
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2 час.
Жанна Чешева
Слишком себя замарал во времена Коротича, аллергия у многих до сих пор. А какой год вас интересует?
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2 час.

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