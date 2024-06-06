Будни мужчин. Все что нам интересно

Немецкий политик, старый член Социал-демократической партии Германии (в СДПГ с 1976 года) Борис Людвиг Писториус, назначенный министром обороны 19 января 2023 года, явно метит в канцлеры ФРГ, судя по его гиперактивности на почве воинственной русофобии.